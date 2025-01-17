Разведка Дании: Нападение США на Гренландию спланировала Россия

Екатерина Самойлова Гавриченкова

так еврики договорятся до того, что Россия внушила им , что полов не два, а целая куча и все рождаются не теми кем являются по ощущениям... и надо все поотрезать себе и пришить на другие места.. когда до них дойдет, что геноцид они устроили сами себе...