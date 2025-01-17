Разведка Дании: Нападение США на Гренландию спланировала Россия

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Майоръ Гусаров Дания нашла виновника своих проблем. Что бы не происходило в этом мире - ищи руку Кремля.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Жжёные трусы наркоманов.
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13 час.
Эльвира Величутина
&quot; Иные безрассудства распространяются точно заразные болезни&quot;(Ларошфуко.) Вся зараза пошла от хохлов.
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10 час.
Екатерина Самойлова Гавриченкова
так еврики договорятся до того, что Россия внушила им , что полов не два, а целая куча и все рождаются не теми кем являются по ощущениям... и надо все поотрезать себе и пришить на другие места.. когда до них дойдет, что геноцид они устроили сами себе...
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9 час.

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