Майоръ Гусаров Дания нашла виновника своих проблем. Что бы не происходило в этом мире - ищи руку Кремля.
Разведка Дании: Нападение США на Гренландию спланировала Россия
Комментарии
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alik3456 Джексон
Жжёные трусы наркоманов.
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13 час.
Эльвира Величутина
" Иные безрассудства распространяются точно заразные болезни"(Ларошфуко.) Вся зараза пошла от хохлов.
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10 час.
Екатерина Самойлова Гавриченкова
так еврики договорятся до того, что Россия внушила им , что полов не два, а целая куча и все рождаются не теми кем являются по ощущениям... и надо все поотрезать себе и пришить на другие места.. когда до них дойдет, что геноцид они устроили сами себе...
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9 час.
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