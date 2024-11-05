В посольстве РФ в США отвергли обвинения во вмешательстве в молдавские выборы

TASS/EPA/SHAWN THEW В посольстве России в США назвали обвинения американского руководства в адрес РФ по поводу якобы вмешательства в молдавские выборы попыткой снять с себя ответственность за "раскачивание" ситуации в Молдавии, говорится в сообщении пресс-службы дипмиссии.
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