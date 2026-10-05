В Нижнекамске определили даты осенних общегородских субботников

В Нижнекамске осенние общегородские субботники пройдут в три этапа – 14–16, 21–23 и 28–30 октября. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор Департамента строительства, ЖКХ и благоустройства Денис Баландин.
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