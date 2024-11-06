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Царьград

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Кардиолог Григоренко раскрыла пользу и частые побочные эффекты статинов

Кардиолог Григоренко раскрыла пользу и частые побочные эффекты статинов

Доктор-кардиолог Ирина Григоренко успокоила, что правильном выборе статинов пользы от них больше, чем возможного вреда.

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