Зеленский ввел пробационный надзор на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в стране нового вида уголовного наказания, а именно пробационного надзора, предусматривающего отказ от тюремного заключения по ряду преступлений .
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