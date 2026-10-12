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Царьград

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Бастрыкин взял на контроль дело мигрантского хостела в Челябинске

Бастрыкин взял на контроль дело мигрантского хостела в Челябинске

Нелегальное заведение досаждало жильцам многоэтажки. Жители Челябинска пожаловались на антисанитарию и рост коммунальных платежей из-за общежития для мигрантов, организованного в обычных квартирах.

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