В России больше не будет антибиотика Вильпрафен

Другие препараты компании останутся на русском рынке.Представительство японского производителя в России подтвердило прекращение выпуска антибиотика Вильпрафен в стране, но сообщило, что другие препараты компании останутся на русском рынке.
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