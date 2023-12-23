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Царьград

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В России больше не будет антибиотика Вильпрафен

В России больше не будет антибиотика Вильпрафен

Другие препараты компании останутся на русском рынке.Представительство японского производителя в России подтвердило прекращение выпуска антибиотика Вильпрафен в стране, но сообщило, что другие препараты компании останутся на русском рынке.

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