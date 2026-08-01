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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диллон Брукс хотел бы выйти на ринг против Джимми Батлера: «Я всегда чувствую эту неприязнь»

Форвард « Финикса » Диллон Брукс ответил на вопрос о том, с кем из игроков НБА он хотел бы провести боксерский поединок.

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