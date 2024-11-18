В Ломоносове школьник сбежал от вымогателей, попросив сделать звонок маме. Как стало известно Мойке78, в полицию 17 ноября обратилась мать девятиклассника.
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В Ломоносове школьник сбежал от вымогателей, попросив сделать звонок маме. Как стало известно Мойке78, в полицию 17 ноября обратилась мать девятиклассника.