Психологи рассказали, какие люди щедрее: бедные или богатые

Почему некоторые люди более склонны к благотворительности, чем другие? Немецкие ученые из Гамбургского университета провели исследование, чтобы выяснить, как социально-экономический статус влияет на склонность к щедрости и готовность помочь окружающим.
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