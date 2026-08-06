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Новости Тамбова

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В двух округах Тамбовской области объявлен карантин по бешенству

В двух округах Тамбовской области объявлен карантин по бешенству

В Ржаксинском и Сосновском округах установлены ограничительные мероприятия по бешенству животных. В Ржаксинском округе эпизоотическим очагом объявлено личное подворье дома №24 на улице Юбилейной села Александровка 1-я.

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