В двух округах Тамбовской области объявлен карантин по бешенству

В Ржаксинском и Сосновском округах установлены ограничительные мероприятия по бешенству животных. В Ржаксинском округе эпизоотическим очагом объявлено личное подворье дома №24 на улице Юбилейной села Александровка 1-я.
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