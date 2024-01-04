«Газпром»: Поставки газа в Китай вышли на принципиально новый уровень

Российская энергетическая компания «Газпром» заявила в своем Telegram-канале о том, что в начале января наступившего года ей удалось вывести поставки голубого топлива в КНР по газопроводу «Сила Сибири» на «принципиально новый уровень».
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