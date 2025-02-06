Недавно СМИ сообщили о штрафах от 2 до 5 тыс. рублей и запрете на эксплуатацию машин старше 10 лет, но это оказалось фейком.
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Недавно СМИ сообщили о штрафах от 2 до 5 тыс. рублей и запрете на эксплуатацию машин старше 10 лет, но это оказалось фейком.