10 малоизвестных фактов о съемках фильма "Любовь и голуби"

28 ноября в повторный кинопрокат выходит кинокомедия "Любовь и голуби". Показ приурочен к знаковым датам: в этом году отмечается 85 лет со дня рождения режиссера Владимира Меньшова, 90 лет со дня рождения актрисы Нины Дорошиной – и 40 лет с момента финала съемок самого проекта.