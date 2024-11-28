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10 малоизвестных фактов о съемках фильма "Любовь и голуби"

10 малоизвестных фактов о съемках фильма "Любовь и голуби"

28 ноября в повторный кинопрокат выходит кинокомедия "Любовь и голуби". Показ приурочен к знаковым датам: в этом году отмечается 85 лет со дня рождения режиссера Владимира Меньшова, 90 лет со дня рождения актрисы Нины Дорошиной – и 40 лет с момента финала съемок самого проекта.

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