Павлюченкова во втором круге Australian Open уступила сотой ракетке мира

Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в третий круг Australian Open. В Мельбурне завершился матч 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open в женском одиночном разряде, в котором Анастасия Пвлюченкова встречалась с сотой ракеткой мира Паулой Бадосой.