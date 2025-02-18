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Царьград

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Аэропорт турецкого Газиантепа временно остановил полёты: почему закрыт, когда откроется

Аэропорт турецкого Газиантепа временно остановил полёты: почему закрыт, когда откроется

Авиагавань в Турции перестала отпускать самолёты. В небе заметили неопознанный объект.В аэропорту турецкого города Газиантеп временно прекращены взлёты и посадки самолётов.

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