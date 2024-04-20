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Эксперты рассказали, как помочь ребенку справиться с буллингом

Эксперты рассказали, как помочь ребенку справиться с буллингом

Травля в школе — острая социальная проблема. По статистке буллингу подвержены больше 60% детей. Что такое буллинг? Как помочь ребенку? Какие могут быть последствия? Об этом в специальном репортаже Майи Швецовой.

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