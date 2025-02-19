В России отреагировали на слова призвавшего казнить Путина американского сенатора

Слова сенатора США Роджера Уикера о казни президента России Владимира Путина — преступление. Так на заявление американского политика отреагировал депутат Госдумы Алексей Журавлев, его цитирует РИА Новости.
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