БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Ещё один котёл — в Цукурине, бандеровские командиры загнали в окружение несколько батальонов

Ещё один котёл — в Цукурине, бандеровские командиры загнали в окружение несколько батальонов

  Число потерь ВСУ удвоилось. Большой вопрос - какими силами враг намерен стабилизировать фронт? Группировка вражеских войск в поселке Цукурино под Селидовом оказалась в клещах, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

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