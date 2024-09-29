Ещё один котёл — в Цукурине, бандеровские командиры загнали в окружение несколько батальонов

Число потерь ВСУ удвоилось. Большой вопрос - какими силами враг намерен стабилизировать фронт? Группировка вражеских войск в поселке Цукурино под Селидовом оказалась в клещах, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.
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