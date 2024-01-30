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Лавров объяснил, почему авторство «формулы Зеленского» принадлежит Западу

Лавров объяснил, почему авторство «формулы Зеленского» принадлежит Западу

Авторство «формулы Зеленского» по урегулирования конфликта между Москвой и Киевом принадлежит странам Запада, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины По его словам, то, как Соединенные штаты и их союзники отстаивают подобные инициативы, говорит о их прямом участии в создании данный формулы.

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