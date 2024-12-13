Чуму выжигают огнем, Россия создает «карантинную» зону вдоль Украины: Карта специальной военной операции на Украине на 13 декабря 2024 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваСпециальная военная операция на Украине продолжает оставаться в центре внимания не только российских и украинских граждан, но и мировой общественности.