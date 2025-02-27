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Калужские новости

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Многодетный отец из Тарусского района Калужской области погиб в СВО

Многодетный отец из Тарусского района Калужской области погиб в СВО

Глава администрации Тарусского района Михаил Голубев сообщил о гибели в СВО 58-летнего жителя села Лопатино Николая СимоноваГлава администрации Тарусского района Михаил Голубев сообщил о гибели в СВО 58-летнего жителя села Лопатино Николая Симонова, вырастившего пятерых сыновей и двух дочерей.

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