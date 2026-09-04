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Губернатор Новосибирской области о «Сибири»: «Не делаем трагедию из прошлого сезона, он был сложным, но полезным. В этом чемпионате ждем ровной регулярки и более интересной игры в плей-офф»

Губернатор Новосибирской области, председатель попечительского совета « Сибири » Андрей Травников встретился с руководством и коллективом команды перед стартом сезона-2026/27.

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