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Гнабри перед «Реалом»: «Бавария» могла забить на гол-два больше в первом матче. Нужно лучше использовать моменты и убить игру»

8 мая команды проведут ответную игру полуфинала Лиги чемпионов. Первый матч завершился со счетом 2:2.

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