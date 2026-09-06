Европейский сценарий в российских школах: к чему приводит толерантность чиновников на местах в вопросах миграции

Ситуация, которая складывается в российских школах в районах с высокой концентрацией мигрантов, перестала быть локальной проблемой отдельных регионов и превратилась в системный вызов для всей страны.
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