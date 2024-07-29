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Мы соседи по планете

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22 фото на которых происходит нечто необъяснимое, но очень интересное

22 фото на которых происходит нечто необъяснимое, но очень интересное

Мир, окружающий нас, полон удивительных вещей и явлений. Когда-то загадки подкидывала природа, но сегодня она уже не сравнится с людьми, которые лидируют по количеству совершаемых безумств и созданию странных предметов.

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