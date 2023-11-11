Лиса пришла поживиться во двор и столкнулась со сторожевым котом

Рыжая лиса пришла в поисках еды на задний двор, тихо пройдя мимо людей. Лесной обитатель даже не подозревал, что за ее маневрами уже давно наблюдает кот, который уже давно считал себя хозяином этого двора и его сторожем.
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