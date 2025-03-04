Глава МИД Японии Ивая назвал неприемлемым запрет на въезд в Россию

Глава МИД Японии Такэси Ивая назвал неприемлемым запрет на въезд в Россию, его слова передаёт ТАСС. При этом он подчеркнул, что коммуникация остаётся «важным элементом» двусторонних отношений, несмотря на текущие сложности в отношениях между странами.