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Глава МИД Японии Ивая назвал неприемлемым запрет на въезд в Россию

Глава МИД Японии Ивая назвал неприемлемым запрет на въезд в Россию

Глава МИД Японии Такэси Ивая назвал неприемлемым запрет на въезд в Россию, его слова передаёт ТАСС. При этом он подчеркнул, что коммуникация остаётся «важным элементом» двусторонних отношений, несмотря на текущие сложности в отношениях между странами.

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