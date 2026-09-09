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German Industrial Orders Up: Massive Boost From Arms Spending

German Industrial Orders Up: Massive Boost From Arms Spending

German Industrial Orders Up: Massive Boost From Arms Spending Submitted by Thomas Kolbe Was this the turning point of the summer, a kind of summer-sun Merz-turnaround? Latest figures from the Federal Statistical Office show a significant jump in industrial orders in Germany: The order volume of companies across all sectors rose by 2.

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