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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коньков об Орлове: «Если СКА удастся с ним договориться, в КХЛ будет большое зрелище. Но я считаю, что пока есть возможность, нужно выступать в НХЛ»

«Любому игроку, если у него есть возможность играть в НХЛ, надо играть там как можно дольше. Другое дело, что тебе могут предложить условия, от которых невозможно отказаться.

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