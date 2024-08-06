Коньков об Орлове: «Если СКА удастся с ним договориться, в КХЛ будет большое зрелище. Но я считаю, что пока есть возможность, нужно выступать в НХЛ»

«Любому игроку, если у него есть возможность играть в НХЛ, надо играть там как можно дольше. Другое дело, что тебе могут предложить условия, от которых невозможно отказаться.
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