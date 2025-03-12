«Радецкий» — идеальный броненосец Австро-Венгрия была сухопутной империей, поэтому большую часть военного бюджета в ней предсказуемо «съедала» армия.
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«Радецкий» — идеальный броненосец Австро-Венгрия была сухопутной империей, поэтому большую часть военного бюджета в ней предсказуемо «съедала» армия.
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