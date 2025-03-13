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Кактус путешественник

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СБЕР, ВТБ и МТС Банк запустили оплату по QR-коду в Турции

Российские банки ВТБ, СБЕР и МТС Банк внедрили возможность оплаты по QR-коду в Турции. Согласно информации ВТБ, с 12 марта пользователи могут совершать покупки в торговых центрах Турции, оплачивая их через приложение ВТБ Онлайн.

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