👩🏫Два ялтинских педагога участвуют во Всероссийском проекте «Знание. Наставники» Преподаватели общеобразовательных учреждений Южнобережья работают со школьниками и учителями, выстраивают учебный процесс по современным методикам.
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