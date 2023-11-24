Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Его презирали русские пилоты, а он сходил с ума от страха: Как жил и бесславно умер летчик-перебежчик Беленко

Его презирали русские пилоты, а он сходил с ума от страха: Как жил и бесславно умер летчик-перебежчик Беленко

Виктор Беленко.   Стало известно о смерти в США летчика Виктора Беленко, сбежавшего из СССР на истребителе.

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Андрей
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