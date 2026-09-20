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Север Пресс

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В ЯНАО разыграли квартиру на викторине «Хлеб Ямала»

В ЯНАО разыграли квартиру на викторине «Хлеб Ямала»

Победителем викторины «Хлеб Ямала», которому досталась квартира в Тюмени, стал номер 421 716. На главный приз изначально претендовало 104 070 человек.

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