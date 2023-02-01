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Зрительская аудитория НХЛ на ESPN и Turner Sports упала на 22%. Матчи смотрят в среднем 373 тысяч человек, в этот момент прошлого сезона было 478 тысяч

Зафиксировано ухудшение рейтингов телетрансляции матчей НХЛ. Зрительская аудитория на ESPN и Turner Sports упала на 22% в первой половине регулярного чемпионата в нынешнем сезоне.

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