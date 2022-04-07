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Возбуждены уголовные дела о новых атаках в отношении мирного населения Донбасса со стороны военнослужащих Украины

Возбуждены уголовные дела о новых атаках в отношении мирного населения Донбасса со стороны военнослужащих Украины

Главным следственным управлением Следственного комитета России продолжается работа по установлению фактов преступлений со стороны ВСУ и других военных подразделений Украины в отношении мирного населения  Донбасса.

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