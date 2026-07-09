Очередной отпуск

Здравствуйте, дорогие друзья! У меня все в порядке, я в очередном отпуске. За минувшие полгода самая забавная новость - ГТРК "Башкортостан" получила диплом медиаконкурса "Русский космос" за интервью со мной аж 2022 года.
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