В Петербурге готовят к продаже легендарные "Кресты": Смольный делит территорию

Легендарный изолятор "Кресты" в Петербурге готовят к продаже, уже начав делить на участки.Легендарный бывший следственный изолятор "Кресты" в Санкт-Петербурге уже готовят к продаже, пишет "Фонтанка", ссылаясь на документы городской администрации 23 мая.
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