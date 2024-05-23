В Петербурге готовят к продаже легендарные "Кресты": Смольный делит территорию

Легендарный изолятор "Кресты" в Петербурге готовят к продаже, уже начав делить на участки.Легендарный бывший следственный изолятор "Кресты" в Санкт-Петербурге уже готовят к продаже, пишет "Фонтанка", ссылаясь на документы городской администрации 23 мая.