Новый закон: МВД смогут выдворять иностранцев из РФ

С 5 февраля должностным лицам МВД России будет предоставлено право самостоятельно принимать решения об административном выдворении граждан из других стран за несоблюдение режима пребывания на территории России.
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