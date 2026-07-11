"Мягкий намёк" для Запада: Русский олигарх описал в The Economist три сценария развития России

Олигарх Андрей Мельниченко дал аккуратную оценку тенденциям внутри России и вокруг Украины.Основатель компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко полагает, что Россия должна стать привлекательной для жизни страной.
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