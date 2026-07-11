Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 534 подписчика

"Мягкий намёк" для Запада: Русский олигарх описал в The Economist три сценария развития России

"Мягкий намёк" для Запада: Русский олигарх описал в The Economist три сценария развития России

Олигарх Андрей Мельниченко дал аккуратную оценку тенденциям внутри России и вокруг Украины.Основатель компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко полагает, что Россия должна стать привлекательной для жизни страной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии