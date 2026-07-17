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Новости Брянска

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Брянский суд аннулировал кредит на 360 тыс рублей для жертвы мошенников

Брянский суд аннулировал кредит на 360 тыс рублей для жертвы мошенников

Прокуратура признала сделку ничтожной, кредит аннулирован, а внесённые средства вернут.Прокуратура Дятьково провела проверку по заявлению местного жителя, который сообщил о хищении денежных средств под предлогом защиты от мошенников.

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