Брянский суд аннулировал кредит на 360 тыс рублей для жертвы мошенников

Прокуратура признала сделку ничтожной, кредит аннулирован, а внесённые средства вернут.Прокуратура Дятьково провела проверку по заявлению местного жителя, который сообщил о хищении денежных средств под предлогом защиты от мошенников.
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