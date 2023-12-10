Экс-футболист Мостовой похвалил Захаряна после голевой передачи за "Сосьедад"

Бывший футболит сборной России Александр Мостовой похвалил россиянина Арсена Захаряна, который отметился голевой передачей за "Реал Сосьедад" в матче чемпионата Испании против "Вьльярреала", передает "Спорт-Экспресс".
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