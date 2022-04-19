РОСБАЛТ

722 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Псаки: США стремятся возобновить работу посольства в Киеве

Псаки: США стремятся возобновить работу посольства в Киеве

Власти США стремятся к возобновлению работы американского посольства в Киеве, однако вопрос пока не полностью изучен с точки зрения обеспечения безопасности дипломатов, заявила представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх