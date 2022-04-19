Псаки: США стремятся возобновить работу посольства в Киеве

Власти США стремятся к возобновлению работы американского посольства в Киеве, однако вопрос пока не полностью изучен с точки зрения обеспечения безопасности дипломатов, заявила представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.
Власти США стремятся к возобновлению работы американского посольства в Киеве, однако вопрос пока не полностью изучен с точки зрения обеспечения безопасности дипломатов, заявила представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.
Свежие комментарии