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Variety: Юру Борисова планируют номинировать на «Оскар»

Variety: Юру Борисова планируют номинировать на «Оскар»

Российского актёра Юру Борисова планируют номинировать на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Искусственный» Луки Гуаданьино.

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