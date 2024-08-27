Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве© AP Photo / Czarek Sokolowski Подсчитав потери от беспошлинного ввоза украинской продукции, европейцы стали вводить ограничения.
Сыты по горло: Европа прикрыла для Киева дверь
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Проституток забыли упомянуть, они то же сильно ценник сбили в "кварталах красных фонарей". В общем, усраина для Гейропы, как чемодан без ручки, бросить жалко, хозяин не разрешает, в тащить неудобно и накладно.
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