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Сыты по горло: Европа прикрыла для Киева дверь

Сыты по горло: Европа прикрыла для Киева дверь

Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве© AP Photo / Czarek Sokolowski Подсчитав потери от беспошлинного ввоза украинской продукции, европейцы стали вводить ограничения.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Проституток забыли упомянуть, они то же сильно ценник сбили в &quot;кварталах красных фонарей&quot;. В общем, усраина для Гейропы, как чемодан без ручки, бросить жалко, хозяин не разрешает, в тащить неудобно и накладно.
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