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Мировое обозрение

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Назван самый подешевевший в сентябре продукт

Назван самый подешевевший в сентябре продукт

Главное в тезисах: Лидер по удешевлению: Картофель подешевел в сентябре на 13,1%, став самым быстро теряющим в цене продуктом в России.

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