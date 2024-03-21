Сегодня на правобережье Астрахани электричество планово отключат к полночи

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 00:10 22 марта. В четверг, 21 марта, в плановом отключении электричества находятся 7 населенных пунктов: Астрахань – во Центральном и Заболдинском районах (с 09:00 до 15:00, , с 09:00 до 18:00,с 11:00 до 18:00, с 13:00 до 18:00, с 13:30 до 18:00), в Трусовском районе (сс23:00 21 марта до 00:10 22 марта); Ахтубинский – п.