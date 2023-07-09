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Что изменит в СВО возвращение командиров "Азова"* в Киев — Андрей Медведев

Что изменит в СВО возвращение командиров "Азова"* в Киев — Андрей Медведев

  Почему кого-то удивляет, что Эрдоган кинул и отдал командиров "Азова"? Он что, нам союзник? Друг? Нет и не был никогда.

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Комментарии
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роман романыч
почему президент не зачищает предателей,вот от этого морально тяжело.
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1 час.
Сергей Догадин
Там похоже все его окружение такое, будет рыпаться они его первого зачистят.
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1 час.
Ivan
пора россиянам признать, что Путин вместе со своим окружением  слишком осторожен и трусоват, чтобы активно  и решительно противостоять бандеровцам и натовцам.
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42 мин.

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