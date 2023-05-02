Киев перешёл на диверсии внутри России. Госдеп США умывает руки

Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель не стал прямо отвечать на вопрос о военных операциях Киева и перенаправил журналистов к украинским спикерам для того, чтобы они разъяснили ситуацию с диверсиями на территории России.
Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель не стал прямо отвечать на вопрос о военных операциях Киева и перенаправил журналистов к украинским спикерам для того, чтобы они разъяснили ситуацию с диверсиями на территории России.
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