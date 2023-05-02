Царьград

5 600 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    Красные линии , желтые,..... пофиг и никаких жестов доброй воли ,просто наши олигархи зарабатывают на войне деньги и ...Маргарита Симонья...
  • Искандер Калибров
    Яков Кедми: "С вами поступают так, как вы это позволяете!" Когда это, наконец, дойдёт до путина - НЕИЗВЕСТНО.Крайний срок - за...
  • Александр
    О красных линиях, жестах доброй воли, об оставлении за собой права смеётся уже вся вселенная, мир ржет. Стыдно!!Маргарита Симонья...

Киев перешёл на диверсии внутри России. Госдеп США умывает руки

Киев перешёл на диверсии внутри России. Госдеп США умывает руки

Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель не стал прямо отвечать на вопрос о военных операциях Киева и перенаправил журналистов к украинским спикерам для того, чтобы они разъяснили ситуацию с диверсиями на территории России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх